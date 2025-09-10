Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
73 ребенка эвакуировали из школы-интерната из-за атаки БПЛА в Ростовской области

Воспитанников Матвеево-Курганской специальной школы-интерната эвакуировали в Ростовской области в связи с атакой БПЛА, сообщил глава региона Юрий Слюсарь. Два человека пострадали.

Всего эвакуировали 73 ребенка и пятеро сотрудников интерната. Их разместят в пункте временного размещения в селе Ряженое.

В результате падения обломков БПЛА в здании школы были повреждены остекление и дверь запасного выхода. Легкие ранения получили двое сотрудников персонала. Их доставили в районную больницу.

