В Татарстане три часа действует режим беспилотной опасности

На территории Татарстана в 05:06 введен режим беспилотной опасности. Мера действует уже более трех часов. Информация об этом появилась в приложении МЧС России.

Режим беспилотной опасности вводится в случае обнаружения беспилотников, направляющихся в сторону региона. Росавиация не сообщала о закрытии аэропортов в Татарстане.

Опасность атаки БПЛА также объявили в Чувашии в 04:37.

По данным Минобороны, сегодня с полуночи до 05:00 над российскими регионами было уничтожено 122 беспилотника.

