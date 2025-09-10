В Ленобласти упростили получение выплаты за третьего ребенка для родителей до 35 лет

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал постановление, согласно которому за рождение третьего ребенка смогут получить семьи, где хотя бы один из родителей в возрасте до 35 лет включительно зарегистрирован в регионе не менее года. Об этом глава Ленобласти сообщил в своем Telegram-канале.

Выплату для молодых многодетных семей ввели в регионе в июне 2025 года. Семьи, где возраст обоих родителей или единственного родителя не превышает 35 лет, могут получить 300 тыс. рублей после рождения третьего ребенка. Изначально обязательным условием было проживание обоих родителей в Ленобласти не менее пяти лет. Теперь требования смягчили, однако регистрация ребенка в регионе остается обязательной.

«Хорошая новость — постановление имеет "обратную силу": поддержку смогут получить все молодые семьи, ставшие многодетными с начала 2025 года. Для них период обращения за выплатой продлен»,— отметил в публикации Александр Дрозденко.

Артемий Чулков