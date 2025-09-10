ФГУП «Росморпорт» объявило торги на аренду в Ростове причальных сооружений

В Ростове-на-Дону стартовал аукцион на аренду двух причалов морского порта. Стартовая цена торгов составляет 7 млн руб. Информация о проведении аукциона размещена на портале ГИС-Торги.

Согласно опубликованной информации, на торги выставлено право аренды причалов №28 и №29, которые находятся в Ростовском ковше. Первый причал используется для ремонтных и отстойных работ, второй предназначен для перевалки грузов различных типов. На территории участков проложены подкрановые пути для портальных кранов и автодорога для внутрипортовых перевозок. Причальные сооружения построены в 1797 году.

«Победитель аукциона заключит арендное соглашение с ФГУП «Росморпорт» сроком от 15 до 49 лет. Заявки принимаются до 18 сентября включительно. Итоги торгов подведут через четыре дня после окончания приема документов от участников»,— уточняется в сообщении.

Валентина Любашенко