Экс-главе Курской области предоставлена госзащита

Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов получил государственную защиту в рамках сделки со следствием по уголовному делу о растрате при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной. Госзащита предоставлена в целях безопасности Смирнова, как «главного фигуранта и основного свидетеля», содержащегося под арестом в СИЗО, сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов

Фото: @gubernator_46 Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов

Фото: @gubernator_46

Собеседники агентства также допускают, что госзащита могла быть предоставлена близким родственникам Смирнова, а также «иным участникам судопроизводства».

Досудебное соглашение о сотрудничестве Алексей Смирнов и его бывший заместитель Алексей Дедов заключили в конце августа. Уголовное дело о растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) — один из эпизодов начавшегося в 2023 году расследования хищений при возведении фортификационных сооружений в Курской области. Общий ущерб оценивается в более чем 4 млрд руб. Первое уголовное дело в ближайшее время будет направлено в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд.

Подробнее — в материале «Ъ» «Опорные пункты подготовили для суда».

Влад Никифоров