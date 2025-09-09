Букмекерская компания попала в «белый список» сайтов

Букмекерская компания «Фонбет» попала в реестр социально значимых сервисов, рекомендованных Минцифры на случай отключения мобильного интернета. Всего в реестре, по данным «Ъ», 57 сервисов.

В список вошли сайты всех крупнейших банков страны, операторов связи и маркетплейсов, а также сервисы Rutube, «Кинопоиск», «Иви». Из СМИ в реестре указаны: «Комсомольская правда», «РИА Новости», «Лента.ру», РБК, Pikabu.

В Минцифры сообщили «Ъ», что список будет пополнятся с учетом фактической востребованности у населения. Операторы связи сообщили, что уже реализовали в пилотном режиме доступ к обозначенным сервисам на время отключений интернета.