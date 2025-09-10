Комбайны взялись за урожай

Темпы падения продаж сельхозтехники медленно, но сокращаются. Однако оптимизма в отрасли мало: глобально результаты будут ниже кризисного 2024 года и перспектив к росту реализации техники нет. Оживить рынок мешают по-прежнему высокая ключевая ставка ЦБ, низкая доходность аграрного бизнеса и недостаточное финансирование программы субсидирования скидок на российскую сельхозтехнику.

Продажи российской сельхозтехники на внутреннем рынке в январе—июле сократились на 30,2% год к году, до 89,4 млрд руб., подсчитали в «Росспецмаше». Темпы падения рынка, следует из данных ассоциации, продолжают плавно снижаться: в первом квартале и полугодии показатель достигал 32,8% и 32,1% соответственно.

Опрошенные “Ъ” эксперты соглашаются, что самые низкие показатели по рынку пройдены, минимум до ноября (традиционно низкий для рынка месяц) ожидается стабильный тренд на постепенное снижение темпов падения продаж. Но о росте рынка, добавляют участники отрасли, говорить пока не приходится.

Самое значительное снижение поставок зафиксировано в сегменте зерноуборочных комбайнов — на 50,1%, до 1,2 тыс. штук. Также сокращение отгрузок отмечается по сельскохозяйственным тракторам (на 37,5%), зерноочистительным машинам (на 36,6%), пресс-подборщикам (на 29,5%), кормоуборочным комбайнам (на 23%), боронам (на 22%), опрыскивателям (на 14,3%), косилкам (на 10,6%), культиваторам (на 9,9%), жаткам (на 8,3%) и сеялкам (на 4,8%). Рост продаж наблюдается по машинам для внесения удобрений (на 45,3%) и плугам (на 9,6%).

Продажи сельхозтехники зарубежного производства, оценивает председатель правления ассоциации дилеров сельхозтехники АСХОД Александр Алтынов, «заметно хуже», чем российской. Особенно в части китайских брендов, уточняет эксперт.

Коммерческий директор технического холдинга «ЭкоНива» Геннадий Непомнящий связывает замедление темпов падения продаж сельхозтехники со снижением процентов по депозитам: аграрии постепенно уходят от накопительной модели, нацеленной на сбережение. «Мы видим, что ставки по лизингу снижаются, что все-таки помогает рынку: сельхозпроизводители начинают снова инвестировать в бизнес, замещая старую технику на новую»,— поясняет топ-менеджер. Дмитрий Бабанский из SBS Consulting добавляет к позитивным факторам «небольшие улучшения в части ценовой конъюнктуры». Кроме того, импульс рынку придали дополнительная поддержка программ «Росагролизинга» и сезон сбора урожая, говорит Александр Алтынов: «Хочешь не хочешь, но люди не могут уложить весь урожай в амбары. Часть урожая прямо с поля уезжает, продается».

В «Росспецмаше» считают, что надежд на возвращение к положительной динамике на рынке сельхозтехники не дает ряд оставшихся ключевых проблем: «запредельно высокая» ставка ЦБ, низкая доходность аграрного бизнеса и недостаточное финансирование программы 1432 (субсидирование скидок на российскую сельхозтехнику). Гендиректор группы компаний UMG (выпускает в том числе сельхозтехнику) Константин Николаев в интервью “Ъ” отмечал, что ставка все же не ключевая проблема. По его мнению, к кризису привела выбранная некоторыми компаниями модель ведения бизнеса: пользуясь мерами господдержки, предприятия произвели много техники на склад, которую теперь вынуждены распродавать по сниженным ценам на падающем рынке (см. “Ъ” от 28 августа). По оценкам собеседников “Ъ”, высокая степень затоваренности китайской техникой на рынке сохраняется.

Источник “Ъ” в отрасли допускает, что некоторые предприятия могут не пережить кризис и закрыться. Другой собеседник “Ъ” добавляет, что в тяжелые для рынка времена бизнес должен перестраиваться на использование собственных средств, накопленных в предыдущие периоды, а также максимально сокращать использование кредитов.

По данным Александра Алтынова, в 2022–2023 годы совокупно по 60 российским предприятиям, специализирующимся на сельхозмашиностроении, фиксировался прирост чистой прибыли: в 2022 году — на 67%, до 23,1 млрд руб., в 2023-м — на 24%, до 28,7 млрд руб. Рентабельность за предыдущие три года держалась на уровне 15%, 16% и 10,9% соответственно. «Согласно общемировой практике, достижение 10% рентабельности считается хорошим показателем. Это значит, что предприятиям удается зарабатывать»,— поясняет господин Алтынов. Впрочем, в «Росспецмаше» напоминают, что 2024 год был одним из худших для отрасли за последние годы, уточняя, что в сложившейся кризисной ситуации необходима господдержка и выравнивание условий конкуренции на рынке.

Прогнозы участников отрасли и экспертов по рынку глобально остаются пессимистичными: по итогам года ожидается значительное падение продаж. Производители не видят предпосылок к тому, что ситуация на рынке сельхозтехники вернется к прежней динамике, считают в «Росспецмаше». «Сейчас покупают только крайне необходимое, если какая-то единица техники вышла из строя и ее нужно срочно заменить для продолжения непрерывности технологического процесса. Большой инвестиционной активности по замене старого парка не видно»,— добавляет господин Непомнящий. По мнению господина Бабанского, рост рынка будет возможен, когда аграрии почувствуют определенную уверенность в своей экономике в долгосрочной перспективе.

Наталия Мирошниченко