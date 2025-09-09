В Свердловской области с 1 октября госслужащим увеличат зарплаты

Зарплаты чиновников Свердловской области будут проиндексированы с 1 октября. Соответствующий указ подписал врио губернатора региона Денис Паслер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Согласно документу, размеры окладов государственных гражданских служащих увеличатся в 1,045 раза. Указ датирован 8 сентября.

Напомним, что с 1 сентября в Свердловской области повысили зарплаты учителям на 16,5%.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что в Свердловской области рабочие вакансии стали самыми востребованными. В августе в регионе появилось 42,8 тыс. новых вакансий, из них 10,2 тыс. были для рабочих специальностей.

Полина Бабинцева