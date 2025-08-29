В Свердловской области учителям повысят заплаты на 16,5% с 1 сентября

В Свердловской области с 1 сентября работникам сферы образования повысят заработную плату, сообщил врио губернатора Денис Паслер в своем telegram-канале.

« Я уже подписал соответствующий указ. Напомню: с учетом этого повышения по итогам всего года зарплата вырастет на 16,8%»,— подчеркнул Денис Паслер.

Кроме того, с 1 сентября во всех школах Свердловской области будет введен новый учебный курс «История нашего края». Он станет обязательной частью предмета «История» для детей с 5 по 7 класс.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что на повышение зарплат свердловским врачам и учителям выделят свыше 5 млрд руб. из регионального бюджета.

Полина Бабинцева