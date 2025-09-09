Глава Бурятии заявил о четвертом погибшем при строительстве Национального музея

Глава Бурятии Алексей Цыденов заявил о четвертом рабочем, погибшем при строительстве Национального музея Бурятии. По его информации, мужчина скончался в больнице. Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела по факту гибели трех рабочих, скончавшихся при обрушении строительных лесов.

«Сегодня случилось ЧП на стройке. Все четверо пострадавших — граждане иностранных государств. Работа ведется по линии миграционных ведомств, организована связь с родными и близкими»,— уточнил господин Цыденов в своем Telegram-канале.

Глава Бурятии отметил «не самые благоприятные погодные условия» для ведения строительных работ из-за обильных осадков. Он также выразил пожелание представителям отрасли «уделить особое внимание организации технологического процесса и соблюдению всех мер безопасности».

Строительство Национального музея Бурятии ведется в рамках мастер-плана по развитию Улан-Удэ. Объект стоимостью 3,7 млрд руб. по концессионному соглашению возводит управляющая компания «Инфратех концессии» (входит в структуру ГК «Ростех»).

Влад Никифоров, Иркутск