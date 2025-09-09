Трое рабочих погибли на строительстве Национального музея Бурятии

В Улан-Удэ сотрудники следственного управления Следственного комитета России по Бурятии возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц). По информации пресс-службы ведомства, речь идет о гибели трех рабочих, занятых на строительстве Национального музея Бурятии.

По предварительной информации, мужчины погибли вечером 9 сентября при обрушении строительных лесов. Сообщается, что строители не были закреплены страховочными ремнями.

Национальный музей Бурятии строится в рамках мастер-плана по развитию Улан-Удэ. Объект стоимостью 3,7 млрд руб. планируется сдать в 2026 году.

Ранее в этот же день в Улан-Удэ было возбуждено уголовное дело по инциденту со схожими обстоятельствами. Двое рабочих сорвались с высоты во время мойки фасада и окон торгового центра. Причиной стал обрыв крепления строительной люльки. Мужчин с различными травмами госпитализировали. Дело расследуется по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью).

Влад Никифоров, Иркутск