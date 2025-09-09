МИД России внимательно следит за ситуацией в Непале

В МИД России заявили, что ведомство внимательно следит за беспорядками в Непале. Во время протестов, отметили в министерстве, россияне не пострадали. МИД также призывает к мирному разрешению конфликта в «дружественной стране».

«Российским гражданам рекомендуется временно воздержаться от посещения Непала до стабилизации обстановки. Россиянам, уже находящимся в стране, следует проявлять осторожность, избегать мест массового скопления людей, соблюдать указания непальских властей»,— отметили в сообщении МИД на сайте.

В пресс-релизе отметили, что обстановка у посольства России в Катманду остается спокойной. Ведомство рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Непал в ближайшее время.

Начавшиеся 8 сентября протесты из-за блокировки социальных сетей в Непале переросли в массовые беспорядки. Несмотря на восстановление доступа к заблокированным ресурсам, в Катманду продолжились протесты, поджоги правительственных зданий и резиденций чиновников. Из-за столкновений протестующих с полицейскими погибли 22 человека, около 500 пострадали. Премьер-министр Непала Шарма Оли и несколько министров подали в отставку.

