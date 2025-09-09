Командующий армией Непала призвал протестующих к переговорам

Начальник штаба армии Непала Ашок Радж Сигдел призвал протестующих к диалогу для мирного урегулирования ситуации, сообщает Khabarhub.

«Нормализация нынешней сложной ситуации и защита высших интересов нации — общая обязанность всех. Поэтому я прошу приостановить программы протестов и призываю стороны встать на путь диалога»,— сказал он в видеообращении. Он также выразил соболезнования семьям погибших в беспорядках непальцев и пожелал пострадавшим выздоровления.

Ашок Радж Сигдел отметил, что протесты не должны сказываться на национальном наследии, государственной и частной собственности, на безопасности мирных жителей и диппредставительств.

Протесты в Непале начались 8 сентября из-за блокировки социальных сетей в стране. Вскоре они переросли в массовые беспорядки. Несмотря на восстановление доступа к заблокированным ресурсам, в Катманду продолжились протесты, поджоги правительственных зданий и резиденций чиновников. Из-за столкновений протестующих с полицейскими погибли 22 человека, около 500 пострадали.

Подробнее — в материале «Ъ» «Катманду жжет».