Генсек ООН осудил атаку Израиля по Дохе

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил израильские удары по руководству «Хамаса» в Дохе. По его словам, Катар — посредник в переговорах между Израилем и «Хамасом» — играет «положительную роль» в работе над прекращением огня и освобождением заложников в секторе Газа.

Фото: Brendan McDermid / Reuters Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш

«Я осуждаю это вопиющее нарушение суверенитета и территориальной целостности Катара»,— приводит слова Антониу Гутерриша в соцсети X его пресс-служба.

Действия Израиля осудили также Египет, Иран, ОАЭ. Катар пообещал провести расследование атак ЦАХАЛа. Катарские власти временно приостановили посреднические усилия по палестино-израильскому конфликту.

Сегодня в Дохе лидеры «Хамаса» обсуждали предложение США о прекращении огня в секторе Газа. Участники встречи подверглись авиаударам ЦАХАЛа. «Хамас» утверждает, что никто из членов руководства группировки не погиб.

Лусине Баласян