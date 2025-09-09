Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Генсек ООН осудил атаку Израиля по Дохе

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил израильские удары по руководству «Хамаса» в Дохе. По его словам, Катар — посредник в переговорах между Израилем и «Хамасом» — играет «положительную роль» в работе над прекращением огня и освобождением заложников в секторе Газа.

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Фото: Brendan McDermid / Reuters

«Я осуждаю это вопиющее нарушение суверенитета и территориальной целостности Катара»,— приводит слова Антониу Гутерриша в соцсети X его пресс-служба.

Действия Израиля осудили также Египет, Иран, ОАЭ. Катар пообещал провести расследование атак ЦАХАЛа. Катарские власти временно приостановили посреднические усилия по палестино-израильскому конфликту.

Что известно об атаке Израиля на лидеров «Хамаса» в Дохе

Сегодня в Дохе лидеры «Хамаса» обсуждали предложение США о прекращении огня в секторе Газа. Участники встречи подверглись авиаударам ЦАХАЛа. «Хамас» утверждает, что никто из членов руководства группировки не погиб.

Подробнее читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян

