Посольство собирает данные россиян в Непале

Посольство России объявило о сборе информации о россиянах, которые сейчас находятся в Непале. В дипмиссии попросили сограждан прислать паспортные данные, информацию о местонахождении, наличии обратного билета, сроке истечения визы.

«Уважаемые соотечественники, в целях централизованного сбора данных и учета наших сограждан, находящихся в Непале, просим прислать сведения о Вас по WhatsApp на номер +9779865367730»,— написали в Telegram-канале дипмиссии.

Также в посольстве сообщили, что все аэропорты Непала будут закрыты «по меньшей мере до 00:00 часов 11 сентября». Пресс-служба дипмиссии призвала россиян учитывать эти изменения и реже появляться в Катманду.

Массовые протесты в Непале «Революция поколения Z» начались 8 сентября из-за решения властей запретить использование соцсетей. В Катманду протестующие окружили здание парламента. В ответ полиция начала стрелять по демонстрантам. По последним данным, погибли как минимум 22 человека, еще более 500 ранены. Ассоциация туроператоров России сообщила, что в Непале находятся не более 400 туристов из России.