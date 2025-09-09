Путин прибыл в Сириус

Президент России Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Сириус. Федеральная территория находится вблизи Сочи, на границе с Абхазией.

Там глава государства планирует посетить научно-технический университет «Сириус», в том числе его лабораторный комплекс. Также господин Путин встретится с молодыми учеными.

Ранее сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что атака БПЛА на Сочи не повлияла на график Владимира Путина. Накануне глава государства из Сочи поучаствовал во внеочередном онлайн-саммите БРИКС.