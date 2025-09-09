Представители «Реала» могут пропустить церемонию вручения «Золотого мяча»

Представители мадридского «Реала» могут вновь проигнорировать церемонию вручения «Золотого мяча» — награды, вручаемой лучшему футболисту года французским журналом France Football. Об этом сообщает испанская газета Marca.

По данным издания, представители France Football провели встречу с руководством «Реала», однако, как отмечает Marca, она «не увенчалась успехом». В прошлом году делегация мадридского клуба бойкотировала церемонию вручения. По информации СМИ, такое решение было принято, поскольку за несколько часов до мероприятия стало известно, что обладателем «Золотого мяча» станет испанский полузащитник английского «Манчестер Сити» Родри, а не бразильский нападающий «Реала» Винисиус Жуниор.

Церемония вручения «Золотого мяча» пройдет 22 сентября в парижском театре Шатле. На приз номинированы 30 футболистов. Из игроков «Реала» на награду претендуют англичанин Джуд Беллингем, француз Килиан Мбаппе и Винисиус Жуниор.

Таисия Орлова