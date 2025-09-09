Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Что известно об атаке Израиля на лидеров «Хамаса» в Дохе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по штабу руководства «Хамаса» в столице Катара Дохе. В СМИ появились сообщения о гибели лидера палестинского движения в Газе Халиля аль-Хайя, однако позднее источники в «Хамасе» начали опровергать эту информацию. Катар осудил действия Израиля, а израильские чиновники анонимно сообщили ряду СМИ, что удар одобрила администрация Дональда Трампа. Подробнее о ситуации — в подборке «Ъ».

Здание в Дохе, по которому Израиль нанес удар

Здание в Дохе, по которому Израиль нанес удар

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Здание в Дохе, по которому Израиль нанес удар

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Что произошло

  • Как утверждает израильский телеканал 12, главной целью удара был лидер «Хамаса» Халиль аль-Хайя. По информации «Аль Джазиры», с ним находилось не менее пяти руководителей движения, в том числе глава «Хамаса» за рубежом Халед Машаль и глава ячейки палестинского движения на Западном берегу реки Иордан Захер Джабарин.

    • Чем известен лидер «Хамаса» Халиль аль-Хайя

    Читать далее

  • Пресс-служба ЦАХАЛа подчеркнула, что «перед ударом были приняты меры для минимизации ущерба мирному населению, включая применение высокоточных боеприпасов и предоставление дополнительных разведданных». Удар был нанесен совместно с Общей службой безопасности Израиля (ШАБАК).
  • Источник «Аль-Джазиры» заявил, что в момент удара лидеры «Хамаса» обсуждали инициативу США по прекращению огня в секторе Газа.
  • Постпред Израиля в ООН позднее заявил, что удар был нанесен по лидерам «Хамаса», которые планировали атаку на Израиль 7 октября 2023 года. Израиль считает свои действия оправданными.
  • В совместном заявлении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и главы Минобороны Исраэля Каца говорится, что решение об ударе приняли после вчерашнего теракта в Иерусалиме, ответственность за который взял на себя «Хамас».

Последствия удара

  • Channel 12 утверждает, что Халиль аль-Хайя был убит в результате атаки.
  • «Аль-Джазира» со ссылкой на палестинский источник сообщила, что делегация руководства «Хамаса» во главе с лидером движения выжила.
  • О том, что удар Израиля не достиг своих целей и лидеры «Хамаса» остались живы, позднее сообщили источники Reuters и «РИА Новости».

Реакция на удар

  • МИД Катара заявил, что Израиль поставил под угрозу жизнь подданных страны и иностранных граждан ударами по жилым домам, где расположен штаб «Хамаса».
  • Катар начал расследование произошедшего и обещал в ближайшее время обнародовать результаты.
  • Представитель МИД Ирана заявил, что нападение Израиля является «нарушением международного права».
  • С осуждением удара также выступили власти ОАЭ, Палестины, Египта, Саудовской Аравии, Иордании и Турции.
  • Генсек ООН Антониу Гутерриш назвал атаку грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности Катара.

Возможная причастность США

  • The Jerusalem Post со ссылкой на израильских чиновников пишет, что Израиль уведомил США о планах атаковать лидеров «Хамаса» в Дохе, и Вашингтон якобы их одобрил.
  • В канцелярии премьера Израиля Биньямина Нетаньяху заявили, что удар по Дохе был «полностью израильской инициативой». В пресс-службе подчеркнули, что Израиль несет за нее полную ответственность.

Эрдни Кагалтынов

Новости компаний Все