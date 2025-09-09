Что известно об атаке Израиля на лидеров «Хамаса» в Дохе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по штабу руководства «Хамаса» в столице Катара Дохе. В СМИ появились сообщения о гибели лидера палестинского движения в Газе Халиля аль-Хайя, однако позднее источники в «Хамасе» начали опровергать эту информацию. Катар осудил действия Израиля, а израильские чиновники анонимно сообщили ряду СМИ, что удар одобрила администрация Дональда Трампа. Подробнее о ситуации — в подборке «Ъ».

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Что произошло

Как утверждает израильский телеканал 12, главной целью удара был лидер «Хамаса» Халиль аль-Хайя. По информации «Аль Джазиры», с ним находилось не менее пяти руководителей движения, в том числе глава «Хамаса» за рубежом Халед Машаль и глава ячейки палестинского движения на Западном берегу реки Иордан Захер Джабарин.

Чем известен лидер «Хамаса» Халиль аль-Хайя Читать далее Пресс-служба ЦАХАЛа подчеркнула, что «перед ударом были приняты меры для минимизации ущерба мирному населению, включая применение высокоточных боеприпасов и предоставление дополнительных разведданных». Удар был нанесен совместно с Общей службой безопасности Израиля (ШАБАК).

Источник «Аль-Джазиры» заявил, что в момент удара лидеры «Хамаса» обсуждали инициативу США по прекращению огня в секторе Газа.

Постпред Израиля в ООН позднее заявил, что удар был нанесен по лидерам «Хамаса», которые планировали атаку на Израиль 7 октября 2023 года. Израиль считает свои действия оправданными.

В совместном заявлении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и главы Минобороны Исраэля Каца говорится, что решение об ударе приняли после вчерашнего теракта в Иерусалиме, ответственность за который взял на себя «Хамас».

Последствия удара

Channel 12 утверждает, что Халиль аль-Хайя был убит в результате атаки.

«Аль-Джазира» со ссылкой на палестинский источник сообщила, что делегация руководства «Хамаса» во главе с лидером движения выжила.

О том, что удар Израиля не достиг своих целей и лидеры «Хамаса» остались живы, позднее сообщили источники Reuters и «РИА Новости».

Реакция на удар

МИД Катара заявил, что Израиль поставил под угрозу жизнь подданных страны и иностранных граждан ударами по жилым домам, где расположен штаб «Хамаса».

Катар начал расследование произошедшего и обещал в ближайшее время обнародовать результаты.

Представитель МИД Ирана заявил, что нападение Израиля является «нарушением международного права».

С осуждением удара также выступили власти ОАЭ, Палестины, Египта, Саудовской Аравии, Иордании и Турции.

Генсек ООН Антониу Гутерриш назвал атаку грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности Катара.

Возможная причастность США

The Jerusalem Post со ссылкой на израильских чиновников пишет, что Израиль уведомил США о планах атаковать лидеров «Хамаса» в Дохе, и Вашингтон якобы их одобрил.

В канцелярии премьера Израиля Биньямина Нетаньяху заявили, что удар по Дохе был «полностью израильской инициативой». В пресс-службе подчеркнули, что Израиль несет за нее полную ответственность.

