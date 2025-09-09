Что известно об атаке Израиля на лидеров «Хамаса» в Дохе
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по штабу руководства «Хамаса» в столице Катара Дохе. В СМИ появились сообщения о гибели лидера палестинского движения в Газе Халиля аль-Хайя, однако позднее источники в «Хамасе» начали опровергать эту информацию. Катар осудил действия Израиля, а израильские чиновники анонимно сообщили ряду СМИ, что удар одобрила администрация Дональда Трампа. Подробнее о ситуации — в подборке «Ъ».
Здание в Дохе, по которому Израиль нанес удар
Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters
Что произошло
- Как утверждает израильский телеканал 12, главной целью удара был лидер «Хамаса» Халиль аль-Хайя. По информации «Аль Джазиры», с ним находилось не менее пяти руководителей движения, в том числе глава «Хамаса» за рубежом Халед Машаль и глава ячейки палестинского движения на Западном берегу реки Иордан Захер Джабарин.
- Пресс-служба ЦАХАЛа подчеркнула, что «перед ударом были приняты меры для минимизации ущерба мирному населению, включая применение высокоточных боеприпасов и предоставление дополнительных разведданных». Удар был нанесен совместно с Общей службой безопасности Израиля (ШАБАК).
- Источник «Аль-Джазиры» заявил, что в момент удара лидеры «Хамаса» обсуждали инициативу США по прекращению огня в секторе Газа.
- Постпред Израиля в ООН позднее заявил, что удар был нанесен по лидерам «Хамаса», которые планировали атаку на Израиль 7 октября 2023 года. Израиль считает свои действия оправданными.
- В совместном заявлении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и главы Минобороны Исраэля Каца говорится, что решение об ударе приняли после вчерашнего теракта в Иерусалиме, ответственность за который взял на себя «Хамас».
Последствия удара
- Channel 12 утверждает, что Халиль аль-Хайя был убит в результате атаки.
- «Аль-Джазира» со ссылкой на палестинский источник сообщила, что делегация руководства «Хамаса» во главе с лидером движения выжила.
- О том, что удар Израиля не достиг своих целей и лидеры «Хамаса» остались живы, позднее сообщили источники Reuters и «РИА Новости».
Реакция на удар
- МИД Катара заявил, что Израиль поставил под угрозу жизнь подданных страны и иностранных граждан ударами по жилым домам, где расположен штаб «Хамаса».
- Катар начал расследование произошедшего и обещал в ближайшее время обнародовать результаты.
- Представитель МИД Ирана заявил, что нападение Израиля является «нарушением международного права».
- С осуждением удара также выступили власти ОАЭ, Палестины, Египта, Саудовской Аравии, Иордании и Турции.
- Генсек ООН Антониу Гутерриш назвал атаку грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности Катара.
Возможная причастность США
- The Jerusalem Post со ссылкой на израильских чиновников пишет, что Израиль уведомил США о планах атаковать лидеров «Хамаса» в Дохе, и Вашингтон якобы их одобрил.
- В канцелярии премьера Израиля Биньямина Нетаньяху заявили, что удар по Дохе был «полностью израильской инициативой». В пресс-службе подчеркнули, что Израиль несет за нее полную ответственность.