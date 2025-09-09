The Jerusalem Post: США одобрили план Израиля атаковать лидеров «Хамаса» в Дохе

Израильские власти заранее предупредили администрацию президента США Дональда Трампа о планах нанести удар по руководству «Хамаса» в столице Катара, пишет The Jerusalem Post со ссылкой на израильских чиновников. По их словам, Вашингтон «дал зеленый свет» на проведение операции.

После взрывов в Дохе посольство США в катарской столице призвало американских граждан оставаться в укрытии.

Как пишет «Аль-Хадат» со ссылкой на источники, атака ЦХААЛа была направлена на лидеров «Хамаса», которые вели переговоры с посредниками о предложении США по прекращению огня в секторе Газа. В здании находились лидер группировке в секторе Газа и глава переговорной группы Халиль аль-Хейя, глава офиса движения за рубежом Халед Машааль и командующий ячейкой «Хамаса» на Западном берегу реки Иордан Захер Джабарин, члены политбюро Низара Аудалла и Гази Хамад.