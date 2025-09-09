«Аль-Джазира»: лидеры «Хамаса» подверглись атаке в Дохе во время переговоров

В столице Катара Дохе прогремел взрыв. Атаке подверглись лидеры палестинской группировки «Хамас», участвовавшие в переговорах с посредниками о предложении США по прекращению огня в секторе Газа. Об этом источник из группировки сообщил «Аль-Джазире».

Тем временем Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об атаке на высшее руководство «Хамаса». По данным израильского телеканала Channel 12, в результате погиб лидер группировки Халиль аль-Хайя. Источники «Аль-Арабия» предполагают, что на переговорах в Дохе также присутствовал глава движения за рубежом Халед Машаль. «Аль-Хадат» пишет, что погиб и глава ячейки «Хамаса» на Западном берегу реки Иордан Захер Джабарин.

МИД Катара заявил, что Израиль поставил под угрозу жизнь подданных страны и иностранных граждан ударами по жилым домам, где расположен офис политбюро «Хамаса». Катар начал расследование произошедшего и обещал в ближайшее время обнародовать результаты.

Лусине Баласян