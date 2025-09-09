В Екатеринбурге прошла презентация книги Павла Крашенинникова об оттепели

Председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников представил в Екатеринбурге книгу «Наследники или ренегаты. Государство и право “оттепели”» о периоде, охватывающем 1953-1964 годы. Презентация прошла в Уральском государственном юридическом университете (УрГЮУ) имени Яковлева.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Презентация книги «Наследники или ренегаты. Государство и право „оттепели“ 1953–1964» депутата Госдумы Павла Крашенинникова

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В книге Павел Крашенинников подробно рассказал о кончине Иосифа Сталина, о последствиях и спекуляциях на его смерти. Период оттепели он разделил на четыре временных отрезка: от смерти Сталина и коллективного руководства страной до борьбы за власть и прихода к ней Никиты Хрущева.

«В сложный период для страны, в период оттепели, юристы отработали очень удачно, потому что именно в это время произошел кодификационный скачок»,— отметил господин Крашенинников. Автор предложил читателям самим ответить на вопрос: «кто из исторических личностей являлся наследником, а кто ренегатом».

Павел Крашенинников в 1991 году окончил Свердловский юридический институт (сейчас — УрГЮУ). В 1990-е годы был министром юстиции РФ, с 1999 года избирается депутатом Государственной думы. Является автором более 70 научных работ. Принимал участие в подготовке Гражданского кодекса РФ, разрабатывал поправки в Конституцию.

Напомним, в сентябре 2024 года Павел Крашенинников представил книгу «Государство против революции (1923-1938)», а в феврале 2025 года — издание «На пути к сверхдержаве. Государство и право во времена войны и мира (1939–1953)».

Есуман Ислонова