Инициаторы протестов в Непале заявили о непричастности к беспорядкам

Инициаторы протестов в Непале из движения «Поколение Z» заявили, что не причастны к беспорядкам в Катманду. Их протест носит «ненасильственный» характер и «основан на принципах мирной гражданской активности», передает телеканал Times Now заявление «Поколения Z». Инициаторы призвали силовые структуры страны обеспечить безопасность на улицах столицы.

«Сегодняшний мирный протест, организованный непальским Generation Z, был проведен с четкой целью: потребовать ответственности, прозрачности и положить конец коррупции. Наше движение было и остается ненасильственным и основано на принципах мирной гражданской активности»,— отметили в заявлении.

Они также сообщили, что все протестующие из «Поколения Z» уже покинули место акции. Движение продолжит добиваться своих целей путем «единства, честности и мирных действий».

«Революция поколения Z» началась 8 сентября с протестов у здания правительства. Митингующие — в основном молодые непальцы — выразили несогласие с решением властей о блокировке в стране социальных сетей, включая Facebook, Instagram (принадлежат Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ), YouTube и X. Из-за столкновений протестующих с полицейскими погибли 22 человека, около 500 пострадали. Премьер-министр Непала Шарма Оли и несколько министров подали в отставку.

