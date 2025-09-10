Окно на рекорд

Инвестиции клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) в новых футболистов в рамках закрывающегося в конце нынешней недели очередного трансферного окна превысят прошлогодний показатель — €132,6 млн, который оказался рекордным по итогам летней кампании для текущего десятилетия с его болезненными для бизнеса ограничениями — сначала коронавирусными, затем вызванными международными санкциями. Впрочем, говорить о растущей активности отечественных команд на рынке нужно осторожно. Более 80% от общих трат РПЛ пришлось на небольшую группу из шести ее грандов, притом что один из них — «Локомотив» — был экономнее многих аутсайдеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Покупки ведущих клубов (на фото — новичок «Спартака» Александр Джику) составили львиную долю общих расходов РПЛ в рамках летнего трансферного окна

Фото: Ahmad Mora / Getty Images Покупки ведущих клубов (на фото — новичок «Спартака» Александр Джику) составили львиную долю общих расходов РПЛ в рамках летнего трансферного окна

Фото: Ahmad Mora / Getty Images

Общая сумма расходов клубов Российской премьер-лиги на сделки по приобретению футболистов по ходу текущей трансферной кампании составила на 9 сентября €127,96 млн. Это следует из данных Transfermarkt, обновленных после официального объявления о заключении «Спартаком» контракта с защитником «Фенербахче» Александром Джику. За переход ганца московский клуб заплатил турецкому, как утверждает большинство медиаресурсов, €2,5 млн.

Нынешнее трансферное окно в РПЛ закрывается почти на две недели позже, чем в ведущих европейских лигах,— 12 сентября. И нет практически никаких сомнений, что она успеет с запасом преодолеть 130-миллионную отметку. Различные источники указывают, что на флажке могут состояться еще несколько сделок, в том числе достаточно заметных по отечественным меркам. Например, российские и бразильские издания, такие как «Спорт-экспресс» и Lance, согласованным называют трансфер из «Сан-Паулу» в ЦСКА 18-летнего бразильского полузащитника Энрике Карму. Его стоимость оценивается в €6 млн. Если эти прогнозы сбудутся, то по трансферным расходам в рамках летнего окна РПЛ превысит прошлогодний показатель — €132,6 млн, который выглядел довольно примечательным.

Дело в том, что зашкалившие за €250 млн летом 2019 года инвестиции клубов лиги в новичков затем резко рухнули. Сначала они упали ниже €130 млн из-за пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений, например по допуску зрителей на трибуны, снижавших доходы. Следующее падение, 2022 года, было вызвано уже международными санкциями, введенными после начала специальной военной операции на Украине: российские команды отстранили от еврокубков, лишив части поступлений, а операции на рынке оказались для них существенно затруднены. Летом и 2022-го, и 2023 годов клубы РПЛ тратили на игроков менее €100 млн. Рывок, случившийся перед прошлым сезоном, казался признаком как их адаптации к сложившимся реалиям, так и роста востребованности внутренних соревнований, а также успеха проектов, придуманных во время изоляции, вроде реформированного Кубка России с его резко — до 1,5 млрд руб.—выросшим призовым фондом.

Правда, даже несмотря на то что очередное летнее окно формально, видимо, продолжит тренд, рассуждать о повышении или по крайней мере стабилизации рыночной активности нужно все-таки с большой осторожностью. На самом деле этот тезис касается крайне узкой группы клубов, входящих в шестерку грандов. И то из нее выпал «Локомотив», который был чрезвычайно сдержанным. Его расходы, по версии Transfermarkt, составляют €1,6 млн. Лидером в этом аспекте, как чаще всего бывало и в предыдущие годы, является «Зенит» (€32,7 млн), за ним идут «Спартак» (€27 млн), московское «Динамо» (€21 млн), действующий чемпион страны «Краснодар» (€13 млн) и ЦСКА (€11,2 млн без учета Энрике Карму). По сути, только они совершали дорогие покупки. Подавляющее большинство остальных вложили в новичков либо чуть больше, либо чуть меньше, чем «Локомотив». А все вместе гиганты РПЛ обеспечили 83% ее совокупных летних инвестиций в трансферы — соотношение, неплохо подчеркивающее масштабы сложившейся в лиге «поляризации».

Алексей Доспехов