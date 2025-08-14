В воронежском Павловске могут отремонтировать Центральный парк за 35 млн рублей

Администрация Павловска Воронежской области начала поиск подрядчика для реконструкции Центрального парка. Начальная цена контракта составляет 35 млн руб. Источники финансирования — городской и облбюджеты. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Выполнить работы подрядчику предстоит в течение 75 дней с момента заключения контракта. Согласно конкурсной документации, необходимо благоустроить тротуары, детскую площадку, установить в парке скамейки, урны и малые архитектурные формы. Гарантия на работы составляет пять лет.

Заявки на участие в конкурсе подаются до 29 августа. Итоги подведут 2 сентября.

В конце июля сообщалось, что местный «Дон-строй» повторно взялся за обновление набережной в Павловске. Компания была единственным участником конкурса, не стала снижать начальную цену контракта в 115,9 млн руб.

