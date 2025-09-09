Домодедово готовят на продажу

Минфин планирует продать аэропорт Домодедово до конца этого года. «Мы заинтересованы как можно быстрее реализовать этот имущественный комплекс на открытых торгах, чтобы была рыночная цена»,— сообщил в интервью РБК глава ведомства Антон Силуанов. Он добавил, что на покупку уже есть претендент, но его имени раскрывать не стал. По информации издания, им может стать совладелец аэропорта Внуково Виталий Ванцев.

В июне 2025 года суд обратил Домодедово в доход государства. Иск подала Генпрокуратура, причиной послужило иностранное гражданство бенефициаров аэропорта — Дмитрия Каменщика и Валерия Когана. По закону, подобные объекты считаются стратегическими предприятиями и владеть ими могут только россияне. На момент разбирательства активы оценивались в 1 трлн руб. По данным “Ъ”, сейчас аэропорт убыточен, сумма долгов превышает 70 млрд руб. Впрочем, новый собственник сможет их погасить в довольно короткие сроки, считает гендиректор ассоциации «Аэропорт гражданской авиации» Виктор Горбачёв: «Домодедово — самый перспективный аэропорт в московской зоне: Внуково некуда развиваться, как и Шереметьево. Только первый еще имеет свободные площади и не окружен городской инфраструктурой. Это может быть и полностью продажей, и сдачей в аренду. Разные формы есть. У аэропорта не такие страшные долги, все можно погасить в течение года. Кто может приобрести? Не думаю, что Ванцев, владелец Внуково, может потянуть такое громадное предприятие. Тем более он владеет только международным сектором авиагавани».

Ранее временный управляющий аэропортом Домодедово Андрей Иванов сообщил, что ведет работу по предотвращению банкротства предприятия. Скорее всего, при продаже учтут риски при владении таким активом, рассуждает член общественного совета при Минтрансе Кирилл Янков: «Аэропорты — это прибыльный актив в случае, если там значительный пассажиропоток. Домодедово по этому показателю входит в пятерку или даже в тройку крупнейших авиагаваней России, и, безусловно, генерирует большую прибыль. Я думаю, что есть несколько потенциальных покупателей. Как известно, в стране существует три крупных аэропортовых холдинга, у которых есть опыт управления подобными активами. Думаю, что тут будет еще определенная скидка за риск, который состоит в том, что если актив был фактически конфискован, то, наверное, никто не застрахован от повторения этого».

Глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил в кулуарах Восточного экономического форума, что в аэропорту Домодедово возможна реорганизация структуры управления. Также ведомство планирует провести его аудит. Однако процедура вряд ли связана с грядущей продажей активов, полагает партнер юридической фирмы Orlova\Ermolenko Александр Ермоленко: «Этот актив продается кому-то государством. На самом деле процедуры, скорее всего, будут отличаться. Но с точки зрения общих подходов всегда при сделках купли-продажи бизнеса, то, что мы называем M&A, проводятся разного рода исследования, due diligence или прединвестиционные исследования. Они могут выполняться до покупки или идти параллельно со сделкой. Бывает так, что сначала купят актив, потом его проверяют.

В данном случае аудит, о котором говорится, вероятно, подразумевает выяснение каких-то недостатков бизнеса или наличия задолженности предыдущих владельцев, чтобы еще до кучи на них долги повесить. Этого, в принципе, можно ожидать.

Что касается продажи в целом, то с большой долей вероятности это будет действительно в короткие сроки сделано, потому что, во-первых, чего ждать, а во-вторых, это все-таки такой актив, который не может долгое время оставаться бесхозным».

“Ъ FM” направил запрос в пресс-службу аэропорта Домодедово и ждет ответа. Прежде собеседники “Ъ FM” сообщали о массовых сокращениях в организации: за один только июль оттуда ушли более 200 сотрудников. Тогда в пресс-службе аэропорта объяснили, что уволились в основном управленческие кадры.

Никита Путятин