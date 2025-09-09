Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Форвард СКА Бландизи дисквалифицирован на один матч за непристойный жест

Канадский нападающий петербургского СКА Джозеф Бландизи дисквалифицирован на один матч за использование непристойного жеста. Решение было принято на заседании спортивно-дисциплинарного комитета Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Фото: Фотоагенство КХЛ

8 сентября на 18-й минуте матча с нижегородским «Торпедо» Бландизи, дебютировавший в КХЛ, показал неприличный жест в адрес скамейки соперника. За это он был удален до конца встречи. Матч завершился в овертайме со счетом 3:2 в пользу «Торпедо».

Бландизи пропустит домашний матч против челябинского «Трактора», который пройдет 11 сентября. Также пресс-служба КХЛ сообщила, что канадец будет оштрафован.

Джозефу Бландизи 31 год. Он стал игроком СКА в августе. Ранее выступал за клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Джерси Девилс», «Анахайм Дакс» и «Питтсбург Пингвинс». Всего в НХЛ канадец провел 101 матч, набрав 31 очко (10 голов + 21 результативная передача).

Таисия Орлова

