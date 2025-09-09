Сийярто: Венгрия не отказывается от российского газа

Венгрия не отказывается от газа из России, а стремится привлечь новые источники энергии. Об этом заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Петер Сийярто

«Необходимо не заменять существующие источники энергии, а привлекать новые, что и означает диверсификацию энергетики,— написал глава МИДа в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). — Российские источники останутся, и мы привлечем новые». Господин Сийярто объяснил, что чем больше у страны источников энергии, тем выше ее безопасность.

Политик также упомянул, как Венгрия несколько лет назад просила Еврокомиссию о расширении пропускной способности газопроводов Юго-Восточной Европы. Тогда страна получила отказ, который обосновали тем, что газ «не в моде» и постепенно выводится из обращения.

Ранее стало известно, что Венгрия подпишет «самый долгосрочный» контракт на поставку газа «с западного направления». При этом с какой страной заключен контракт пока не сообщается. Прежде основная часть газа поступала в Венгрию по контракту с «Газпромом» через трубопровод «Турецкий поток». В 2024 году объемы поставок достигли 7,6 млрд куб. м.