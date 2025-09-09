Венгрия подпишет «самый долгосрочный» контракт на закупку газа

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что 9 сентября будет подписан «самый долгосрочный» для страны контракт на покупку газа «с западного направления». С какой страной будет заключена договоренность, он не уточнил.

«Чем больше маршрутов, чем больше газа мы сможем закупать, тем в большей безопасности мы будем. Поэтому сегодня мы подписываем новый долгосрочный контракт на закупку природного газа. Это будет наш самый долгосрочный контракт на покупку природного газа с западного направления»,— написал Петер Сийярто в Facebook (принадлежит экстремистской и запрещенной в РФ Meta).

Основная часть газа поступает в Венгрию по трубопроводу «Турецкий поток» и его ответвлениям по контракту с «Газпромом». В 2024 году импорт российского газа в страну достиг рекордного показателя — 7,6 млрд куб. м. При этом венгерские власти неоднократно говорили о желании диверсифицировать поставки.

Накануне министр энергетики США Крис Райт заявил, что прекращение Евросоюзом импорта российских нефти и газа может способствовать усилиям Дональда Трампа завершить боевые действия на Украине. До этого сам американский президент призывал Европу отказаться от закупок нефти из России. Из стран ЕС ее продолжают получать Венгрия и Словакия.

Лусине Баласян