Росфинмониторинг включил в перечень экстремистов блогера Никиту Ефремова

Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов блогера и предпринимателя Никиту Ефремова, следует из информации на сайте ведомства.

Никита Ефремов родился в Москве, в 2016 году решил заняться перепродажей популярной модели кроссовок — Yeezy. После создал свой одноименный бренд кроссовок. В декабре 2023 года МВД отказалось возбуждать уголовное дело по подозрению в торговле контрафактными товарами в сети Nikita Efremov. Экспертиза признала оригинальными продукцию в магазинах, изъятую обувь вернули владельцу. В марте 2025-го корнер Nikita Efremov открылся в Дубае.

В августе 2025 года в отношении господина Ефремова возбудили дело о финансировании экстремистской деятельности. По данным «Ъ», 25-летний блогер был задержан 16 августа в аэропорту Шереметьево, куда он прилетел из Турции. Спустя два дня суд отправил его в СИЗО. Господину Ефремову вменяют финансирование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; ликвидированный иноагент; организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена в РФ).

Полина Мотызлевская