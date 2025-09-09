Армия Непала эвакуирует чиновников из Катманду на вертолетах
Армия Непала привлечена к эвакуации министров и высокопоставленных чиновников из районов повышенного риска в Катманду. Как пишет The Times of India, вооруженные силы задействовали вертолеты.
Участники протестов атаковали административные здания в Катманду. В частности, протестующие ворвались в дом бывшего премьер-министра Джаны Натха Кханала. Портал Khabarhub сообщил, что женщину заперли в здании и устроили пожар, она погибла.
Также протестующие подожгли дом премьер-министра Шармы Оли. Он подал в отставку. Часть госчиновников были избиты толпой на улице.
