Умер российский фотограф Александр Гращенков

Российский журналист и фотокорреспондент Александр Гращенков умер в возрасте 73 лет, сообщили в Союзе журналистов России (СЖР). О дате и месте прощания в союзе пообещали сообщить позднее.

«Много снимал в горячих точках, а первую настоящую известность Александр приобрел в связи со своим репортажем из Афганистана, который показал оборотную сторону пребывания советских войск в этой стране»,— отмечается в сообщении СЖР.

Речь идет о репортаже, выпущенном АПН в 1986 году. На основе фотографий из репортажа в 1991 году издательство «Планета» выпустило фотоальбом «Афганская война: как это было», получивший на Всероссийском конкурсе книги первую премию и специальный диплом. Фотография из серии «Дети воды» была удостоена первого приза «Золотой глаз» World Press Photo’86.

В 1990-е годы фотограф также сотрудничал с финскими журналами Helsingin Sanomat и АPU. С 2003 по 2005 годы возглавлял фотоагентство Fly-Nig.

Полина Мотызлевская