Учителей заманивают к крестьянам

Ради кадрового обеспечения АПК в перспективе власти готовы привлекать педагогов в село льготным жильем и новой образовательной инфраструктурой. Минсельхоз разработал проект постановления правительства, которым предлагает предоставлять сотрудникам учебных заведений, работающим в сельской местности, возможность купить жилье за 1% от стоимости при заключении трудового договора не менее чем на десять лет. В документе также содержаться правила выделения субсидий на гранты «Агропрофи», которые смогут получить учебные заведения, реализующие проекты развития,— предполагается, что государство профинансирует до 90% таких затрат.

Минсельхоз опубликовал проект постановления правительства с правками к ряду нормативных актов — в том числе к госпрограмме развития сельского хозяйства (федпроект «Кадры в АПК») и госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» (КРСТ), которая действует с 2020 года (см. “Ъ” от 31 октября 2024 года). В случае принятия документ вступит в силу с 1 января 2026 года.

В госпрограмму КРСТ вносится норма, по которой федеральный бюджет будет субсидировать покупку жилья сотрудниками образовательных или научных организаций, находящихся в ведении Минсельхоза, Россельхознадзора или Росрыболовства.

Приобрести жилье можно будет за 1% от стоимости, однако с условием, что сотрудник проработает в образовательной организации не менее десяти лет, в течение которых будет пользоваться недвижимостью на условиях найма и равными частями погашать его выкупную цену (без возможности сделать это досрочно). Такой подход, говорится в пояснительной записке, «позволит равномерно распределить финансовую нагрузку на получателя жилья и повысить эффективность меры за счет увеличения периода удержания квалифицированного сотрудника».

Также документ утверждает правила субсидирования регионов для предоставления грантов «Агропрофи» в рамках федпроекта «Кадры в АПК». Их будут выделять профильным колледжам, реализующим проекты развития, где не менее 60% студентов получают профессию по специальностям «сельское, лесное и рыбное хозяйство», «ветеринария и зоотехния», «промышленная экология и биотехнологии», «техносферная безопасность и природообустройство», «прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия».

За счет гранта будет возможно профинансировать расходы на модернизацию образовательной инфраструктуры, в том числе реконструкцию и капремонт, приобретение оборудования, учебников и программного обеспечения. Проекты Минсельхоз отберет на конкурсе, а грант может достигать 90% стоимости реализации проекта.

