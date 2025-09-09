Протестующие в Непале напали на лидера правящей партии и министра финансов

Участники протестов в Непале, вызванных блокировкой соцсетей в стране, подожгли резиденции нескольких высокопоставленных чиновников, а также напали на политиков, пишут СМИ. Нападению подвергся, в частности, бывший премьер-министр Непала и нынешний лидер правящей партии «Непальский конгресс» Шер Бахадур Деуба и его жена, сообщило издание Khabarhub.

По данным India Today, протестующие также избили министра финансов Непала Прасада Пауделя. Участники протестов подожгли здание Верховного суда в столице Катманду, а также резиденции президента и премьер-министра, нескольких политиков. Reuters пишет, что толпа также зашла в здание парламента и подожгла его.

Премьер-министр Непала Шарма Оли решил покинуть пост для стабилизации обстановке в стране. Президент Рам Чандра Паудель принял его отставку. Протестующие требуют назначить исполняющим обязаннности главы правительства 35-летнего мэра Катманду Балендру Шаха.

Акция «Революция поколения Z» началась 8 сентября из-за блокировки в Непале социальных сетей. Однако требования протестующих — в основном молодых людей — свелись к отставке премьер-министра и смене курса правительства. Митингующие обвинили власти в коррупции. Как пишет India Today, число погибших возросло до 22. Пострадало около 500 человек.

Лусине Баласян