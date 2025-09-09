Шойгу обсудит с Додиком сотрудничество Москвы с Баня-Лукой

В среду, 10 сентября 2025 года в Москве состоится рабочая встреча секретаря Совета Безопасности РФ Сергея Шойгу с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ.

«На повестке дня — вопросы региональной безопасности и сотрудничества Москвы с Баня-Лукой»,— уточнили в ведомстве.

Предыдущая встреча Сергея Шойгу и Милорадада Додика состоялась 28 мая «на полях» 13-й международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

Во вторник, 9 сентября, Милорад Додик встретился в Москве с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Они обсудили укрепление партнерства России с Республикой Сербской, проблематику постконфликтного урегулирования в Боснии и Герцеговине, а также положение дел на Западных Балканах.

Елена Черненко