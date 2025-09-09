Собянин открыл мост Академика Королева через Москву-реку

В Москве запустили движение по мосту Академика Королева, который связал Шелепихинскую набережную с парком «Фили» и Филевской поймой.

Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что открытие моста улучшит транспортную доступность для более чем 500 тыс. жителей города, снизит нагрузку на Третье транспортное кольцо и Кутузовский проспект, а также обеспечит прямой проезд к строящемуся Национальному космическому центру.

Строительство моста началось в январе 2023 года. Длина составляет 315 м, ширина позволяет разместить шесть полос для автомобильного движения и два пешеходных тротуара. Появился дополнительный выезд из Филевского Парка на ТТК и Звенигородское шоссе. Это позволило сократить время в пути примерно на 8 минут, заявили в пресс-службе столичной мэрии.