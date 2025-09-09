S7 запустит рейсы в Узбекистан из Новосибирска и Иркутска

Авиакомпания S7 Airlines с конца октября откроет два новых направления полетов из России в Узбекистан. 27 октября стартуют рейсы из Новосибирска, 30 октября — из Иркутска.

Рейсы по обоим направлениям будут выполнять раз в неделю до конца осенне-зимнего расписания на самолетах Airbus A320 и Boeing 737-800. Время в пути из Новосибирска составит 2 часа 35 мин, из Иркутска — 4 часа 40 мин.

Рейсы будет принимать международный аэропорт Андижан, приводит «Интерфакс» пресс-релиз перевозчика. С 26 октября из Новосибирска в Андижан начнет выполнять рейсы Uzbekistan Airways, госкомпания Узбекистана.

OneTwoTrip этим летом зафиксировал рост цен на рейсы в Узбекистан на 6%, до 27,7 тыс. руб. Доля бронирований билетов в страну также выросла на 6%.

