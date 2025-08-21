Туристы остаются зимовать

Россияне начали заранее планировать зимовку за рубежом. Если прежде бронировали жилье, как правило, в ноябре, то в 2025 году — уже в конце лета. Об этом пишет РБК, ссылаясь на данные турагрегаторов. Речь идет о тех, кто уезжает на зиму из России в теплые страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

Ранний спрос вызван в первую очередь курсом, доллара, говорит гендиректор компании «Транс-Шоу Тур» Сергей Назаров. При этом популярными направлениями все также остаются страны Юго-Восточной Азии, отмечает собеседник “Ъ FM”: «Бронируют те, кто едет не на две недели и даже не на месяц, а минимум на три, чтобы перезимовать где-то в теплых странах. Скорее всего, влияет достаточно комфортный курс доллара, и все пытаются перестраховаться. Вал оформлений длительных виз в Таиланд традиционно начинается с октября. На длительный срок уезжают также во Вьетнам и на Бали».

По данным «Яндекс Путешествий», в этом году набирают популярность Египет, Испания и Турция. При этом Европу для зимовки выбирают меньше четверти от всего числа отдыхающих. Самым популярной страной по-прежнему остается Таиланд, хотя в топе мест, где можно переждать холода, появились новые направления, говорит директор по развитию отельного рынка «Туту» Юрий Вьюшин: «На зимовку туристы редко приезжают в самый сезон, если мы говорим о трех месяцах. Они бронируют отель до высокого спроса на одну-две недели, чтобы акклиматизироваться, выдохнуть, и уже на месте ищут объект размещения. Есть, конечно же, и другой сегмент гостей, которым важен сервис, они уже могут начинать бронировать, потому что их не интересует снижение затрат на проживание. А так как качественных отелей много, люди стараются выбрать именно то, что им нравится, уже сейчас. Но подчеркну, это те, кому бюджет неважен. Пока массовое бронирование зимнего периода не началось. Другое дело, что оно начнется уже очень скоро, потому что цены, например, в том же Таиланде, особенно на сезон, со второй половины декабря по вторую половину января, сильно растут.

В каких странах зимуют чаще всего, и как изменилась ситуация в этом году? ОАЭ, Турция, Вьетнам, Грузия и Белоруссия, но там скорее не зимовки, а долгое путешествие. В 2025-м из топа по бронированиям выпала Армения, а Объединенные Арабские Эмираты обогнали Турцию, которая сейчас переместилась на третье место. По сравнению с 2024 годом хорошо "выстрелил" Вьетнам. Таиланд остается максимально популярным. На Пхукете даже появились обменные пункты, где со счета Т-банка можно сразу получить баты».

“Ъ FM” поговорил с теми, кто проводит зиму за рубежом, и узнал, во сколько это обойдется:

Управляющий партнер Lenar Wealth Management Ленар Рахманов, который живет в Турции: «С 2019 года зимовки в теплых странах приобрели популярность у тех, кто работает удаленно. И таких становится все больше. Они и бронируют заранее. Кроме того, раннее бронирование позволяет заморозить для себя цену, ведь чем ближе сезон, тем дороже становятся квартиры. Можно найти отель и от €30 за ночь. Российская виза разрешает практически 90 дней жить в Турции, это довольно длительный срок. С отелем даже можно обговорить какие-то индивидуальные условия. Если арендуются апартаменты, то стоимость аренды в месяц составляет €500-800, и жить в них могут два или три человека». Основатель сервиса 101internet.ru Александр Левочкин, в этом году будет зимовать в Таиланде: «Огромное количество людей, которые работают удаленно. Сначала приезжают так называемые долгожители и все снимают, а сверху еще и волна туристов. И так везде. Очень много русских, белорусов, украинцев. В Таиланде есть суперкомфортабельные, классные виллы, кондоминиумы. Найти нормальное жилье можно и за $300 в месяц. Уровень цен примерно, как в Москве. Жить на $500 в месяц вполне реально. Вьетнам дешевле. Там при таком бюджете будет более комфортабельное жилье, а страна очень разнообразная и интересная». Автор канала «Бали Эксперт» Александр Соковых, живет на Бали: «Чтобы россияне начали именно заранее бронировать, такого нет, возросло общее количество. А турпоток из России за первое полугодие 2025-го увеличился на 42%. Российские туристы на Бали всегда были на 14-16 месте, а концу года мы такими темпами точно войдем в десятку. Бали собирает немного другую публику, она отличается от Таиланда. Молодежь к нам едет, потому что тусовки тут есть на любой кошелек. Здесь можно жить от $500-600 в месяц, если мы говорим про гестхаус, например. Аренда виллы с бассейном в нормальных локациях — от $3-4 тыс.».

По данным агрегаторов, самая дорогая зимовка — во Франции, там в среднем жилье стоит в пересчете на рубли 16,5 тыс. руб. в сутки. Дольше всего холода пережидают в Турции, где средний срок бронирования занимает 23 дня, отмечает «Яндекс Путешествия».

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Егор Парфенов