Отдых остывает

Опрошенные “Ъ” авиакомпании и агрегаторы зафиксировали стабилизацию цен на авиабилеты по популярным направлениям летнего отдыха и даже некоторое снижение по сравнению с прошлым высоким сезоном. Ситуация объясняется усилением конкуренции с иностранными перевозчиками, укреплением рубля и ростом числа рейсов на фоне стагнации спроса. Топ направлений остался традиционным, но москвичи в этом году стали чаще выбирать отпуск за рубежом, а жители регионов — отдыхать в Москве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Стоимость авиабилетов по ряду востребованных летних направлений немного снизилась относительно прошлогоднего уровня, по другим — осталась на сопоставимых уровнях или подросла в пределах инфляции. Об этом “Ъ” рассказали опрошенные авиакомпании и сервисы по продаже билетов.

По данным «Авиасейлс», заметнее всего подешевели билеты в Сочи — на 11%, до 12,3 тыс. руб. в одну сторону, и в Санкт-Петербург — на 5%, до 5,5 тыс. На международных воздушных линиях (МВЛ) подешевели билеты в Армению, Белоруссию и Казахстан — на 8%, 6% и 3% соответственно. Стоимость перелета в Грузию осталась на прошлогоднем уровне, в Турцию — выросла на 1,6%.

У OneTwoTrip наибольшее снижение — на 29% — произошло на рейсах в Санкт-Петербург (до 14,2 тыс. в обе стороны). Билеты в Москву и обратно в среднем обходятся этим летом в 14,4 тыс. руб. — на 25% дешевле, чем годом ранее. Перелет в Калининград подешевел на 22%, до 17,1 тыс. руб., в Екатеринбург — на 21%, до 17,1 тыс. руб., в Сочи — на 14%, до 26,6 тыс. руб. На МВЛ сервис зафиксировал рост цен только на рейсах в Грузию и обратно (на 11%, до 45,7 тыс. руб.), в Узбекистан (на 6%, до 27,7 тыс. руб.) и Армению (на 3%, до 35 тыс. руб.) Авиабилеты в Турцию подешевели на 5%, до 41,6 тыс. в обе стороны.

Собеседники “Ъ” на рынке полагают, что динамика цен этим летом прежде всего связана с высокой базой прошлого лета, когда цена перелета резко росла и обернулась усилением внимания ФАС.

Часть источников “Ъ” также говорит об увеличении провозных емкостей иностранными авиакомпаниями, особенно китайскими перевозчиками, на транзитные рейсы которых приходится часть турпотока в Юго-Восточную Азию. Кроме того, на рынке говорят о стагнации спроса.

В «Аэрофлоте» отметили, что 2024 год был «ознаменован существенным ростом пассажиропотока, при этом наблюдалось и пропорциональное увеличение средней стоимости перевозки».

В 2025 году, добавили там, прогнозируется «сдержанный рост стоимости, на процент инфляции». «Увеличение цен в высокий сезон носит объективный характер и соответствует увеличению уровня спроса со стороны пассажиров, с одной стороны, и объективной потребности обеспечивать компенсацию растущих расходов авиакомпании на выполнение рейсов и поддержание безопасности полетов»,— подчеркнули в компании. В «Уральских авиалиниях» указали, что их цены ниже прошлогоднего уровня, но от подробностей воздержались. Другие перевозчики не стали комментировать финансовые вопросы.

Востребованные направления

Этим летом путешественники из городов РФ стали чаще летать отдыхать в столицу. У «Авиасейлс» доля таких бронирований с июня по август выросла на 3 процентных пункта, до 24% от всех внутренних перелетов. Чаще всего прилетают туристы из Санкт-Петербурга (11% от всех бронирований в Москву летом), из Сочи (9%), Махачкалы (7%), Калининграда (5%) и Екатеринбурга (5%). B2B-сегмент и деловые путешествия в аналитике не учитывались.

Москвичи, по данным «Авиасейлс», летом стали чаще летать за границу.

Доля зарубежных бронирований выросла на 4 процентных пункта к прошлому году, до 44%. Самым популярным направлением стала Армения — 9% от международных перелетов. Также в топ входят Турция (8%), Грузия (6%), Белоруссия (5%) и Казахстан (4%). На внутренних рейсах самым востребованным у москвичей стал Сочи (12% всех перелетов). Еще 10% занял Санкт-Петербург, 8% — Калининград, 6% — Махачкала, 5% — Минводы.

У OneTwoTrip доля бронирований в Москву выросла до 29%, на Санкт-Петербург пришлось 12%, на Калининград и Сочи — по 7%, на Екатеринбург — 2,8%. Наиболее популярные страны, по данным сервиса, Армения и Турция (по 11%), а также Узбекистан, Грузия и Казахстан (по 6%).

Почти 50 миллионов человек перевезли российские авиакомпании за первую половину 2025 года, по данным Минтранса.

В топ-3 зарубежных летних направлений «Аэрофлота» и «России» из Москвы, как и прошлым летом, входят Анталья, Стамбул и Ереван, из Санкт-Петербурга — Анталья, Ереван и Алматы. Четвертое и пятое места у москвичей занимают Минск и Мале, у петербуржцев — Хургада и Алматы. У «Уральских авиалиний» в список наиболее массовых внутрироссийских направлений также попали Грозный и Владикавказ, Калининград, а в международных — Пекин и Душанбе.

В S7 отметили, что на МВЛ по-прежнему наиболее востребованы Стамбул и Анталья, а по РФ наибольшим спросом продолжают пользоваться Новосибирск, Сочи, Улан-Удэ, Иркутск и Якутск. В этом году там фиксируют рост популярности перелетов во Владикавказ, Минводы и Горно-Алтайск.

В чартерной AzurAir главным отличием этого лета назвали появление прямых рейсов во Вьетнам. Полеты в Камрань начались в марте, это направление востребовано в течение всего года — «особенно у туристов из Сибири и Дальнего Востока», говорят в компании.

Цены размещения

Аналитики «Островка» зафиксировали сдержанный рост стоимости размещения по ключевым летним направлениям внутри страны, а по ряду зарубежных направлений — снижение. Так, ночь в Санкт-Петербурге в июне—августе подорожала на 14% год к году, до 6,7 тыс. руб., в Москве — на 5%, до 6,2 тыс. руб., в Сочи — на 12%, до 6,5 тыс. руб. Ночь в Турции этим летом обходится туристам в 10,7 тыс. руб., что на 1% дешевле, чем годом ранее. В Италии цены в среднем снизились на 4%, до 14,9 тыс. руб., во Франции — на 12%, до 17,6 тыс. руб. В OneTwoTrip среди пяти самых востребованных внутренних направлений отметили снижение цен на отели в Адлере — на 8,6%, до 9,3 тыс. руб. за ночь, среди международных — в Китае — на 9,8%, до 12,2 тыс. руб.

Айгуль Абдуллина, Александра Мерцалова