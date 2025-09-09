Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает, чем объясняется один из самых знаковых аукционных результатов этого лета.

Итак, первый летний рекорд — венецианская ведута, то есть городской пейзаж, Каналетто за $43,8 млн. А вот вторая знаковая продажа лета: за $1,8 млн на онлайн-аукционе Christie`s ушло видео «Живая память: Месси — цель в жизни». Совершенно другой рыночный сегмент. Это гораздо больше, чем цифровое произведение искусства: оно представляет собой слияние двух мировых икон — Лионеля Месси и Рефика Анадола — в уникальном иммерсивном творении. Первый считается одним из величайших футболистов всех времен. Второй — американец турецкого происхождения, ведущая фигура в генеративном искусстве. Он раздвигает границы цифрового творчества, превращая данные и алгоритмы в иммерсивные произведения, которые пользуются большим спросом на рынке.

Произведение сочетает в себе несколько сильных сторон: славу двух его «создателей», силу личного повествования, технологические инновации и явное социальное воздействие. Месси лично выбрал культовый гол в финале Лиги чемпионов 2009 года, который Анадол переосмыслил как иммерсивное произведение искусства, управляемое искусственным интеллектом. Это цифровое творение поставляется с сертификатом подлинности, подписанным спортсменом и медиахудожником, которые решили пожертвовать вырученные средства на несколько образовательных программ в пяти странах Латинской Америки и Карибского бассейна.

Видео «Живая память: Месси — цель в жизни» раскрывает то, что Анадол называет своей «архитектурой действия». Используя систему захвата движения с открытым исходным кодом, он нанес на карту семнадцать ключевых точек на теле Месси, чтобы реконструировать его позу и энергию его движения. Затем эти физические данные были обогащены биометрической информацией: голосом, дыханием, сердцебиением и эмоциональными нюансами из интервью, создав органичный саундтрек, который точно отражает физическое и эмоциональное состояние игрока в тот конкретный момент. Рефик Анадол зарекомендовал себя как самый востребованный художник на публичном рынке NFT. Две его работы уже преодолели отметку в $1 млн в 2021-м и 20220м годах, в период бума рынка современного искусства.

Дмитрий Буткевич