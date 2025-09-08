Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о том, чем примечательно полотно «Венеция, возвращение Бучинторо в день Вознесения».

Этим летом на рынке эксперты выделили две очень разные работы. С одной стороны, классический шедевр, поднимающий венецианское искусство на новые высоты. С другой, неожиданное творение, в котором ИИ, искусство и спорт сливаются воедино, открывая новые горизонты для современного творчества. 1 июля дом Christie's в Лондоне совершил поразительный переворот буквально перед летним затишьем. Полотно Джованни Антонио Каналя по прозвищу Каналетто, написанное около 1732 года и названное «Венеция, возвращение Бучинторо в день Вознесения», взлетело до $43,8 млн, установив новый неожиданный рекорд для итальянского ведутиста. Таким образом, предыдущий рекорд художника — $32,6 млн — за аналогичный по размеру вид на Гранд-канал в 2005 году был побит.

Работа считается величайшим произведением венецианского пейзажиста. Она сочетала в себе все атрибуты настоящего трофея: исключительное состояние, прославленный провенанс (в XVIII веке она украшала кабинет премьер-министра Великобритании Роберта Уолпола) и культовую мощь, олицетворяющую «венецианскую манию», охватившую Англию в то время. За три с лишним столетия картина появлялась на аукционах всего дважды — в 1751-м и 1993-м. Поэтому ее возвращение стало знаковым событием.

Это вторая по величине цена, когда-либо достигнутая для старого мастера на аукционах Christie's в Лондоне, она уступает только картине Пауля Рубенса «Лот и его дочери» (продажа 2016 года, $58,2 млн). Такой скачок окончательной цены, значительно превышающей изначально ожидаемые 20 млн фунтов, подтверждает, что даже сдержанный арт-рынок способен буквально вспыхнуть благодаря крупным произведениям с безупречным провенансом, подпитываемым непреходящей аурой художника, оставившего неизгладимый след в творчестве таких гигантов, как Уильям Тернер, Джон Констебль, и во всей британской пейзажной живописи.

А вот вторая супер-продажа прошедшего лета — совершенно из другой области. Это видео-проект «Живая память: Месси — цель в жизни» Рефика Анадола. О нем — в следующий раз.

Дмитрий Буткевич