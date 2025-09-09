Теннисист Карен Хачанов снялся с турнира ATP 250 в Ханчжоу
Десятая ракетка мира Карен Хачанов не примет участия в турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории 250 в китайском Ханчжоу. Причина снятия неизвестна.
Карен Хачанов
Фото: Clive Brunskill / Getty Images
Турнир пройдет с 17 по 23 сентября. Призовой фонд соревнований превышает $1 млн. Действующим победителем является хорват Марин Чилич. В турнире примут участие россияне Андрей Рублев и Даниил Медведев.
В августе Карен Хачанов из-за травмы снялся с матча четвертого круга турнира ATP серии Masters против немца Александра Зверева. На Открытом чемпионате США (US Open) россиянин дошел до второго круга, где, не реализовав пять матчболов, уступил поляку Камилю Майхшаку.