Теннисист Карен Хачанов снялся с турнира ATP 250 в Ханчжоу

Десятая ракетка мира Карен Хачанов не примет участия в турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории 250 в китайском Ханчжоу. Причина снятия неизвестна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Карен Хачанов

Фото: Clive Brunskill / Getty Images Карен Хачанов

Фото: Clive Brunskill / Getty Images

Турнир пройдет с 17 по 23 сентября. Призовой фонд соревнований превышает $1 млн. Действующим победителем является хорват Марин Чилич. В турнире примут участие россияне Андрей Рублев и Даниил Медведев.

В августе Карен Хачанов из-за травмы снялся с матча четвертого круга турнира ATP серии Masters против немца Александра Зверева. На Открытом чемпионате США (US Open) россиянин дошел до второго круга, где, не реализовав пять матчболов, уступил поляку Камилю Майхшаку.

Таисия Орлова