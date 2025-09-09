«Сентябристы» примеряют желтые жилеты

Франция замерла в ожидании «блокировки», назначенной на 10 сентября. Подобное ощущение неопределенности Франция переживала осенью 2018 года, когда на дорогах появились первые «желтые жилеты». Тогда никто не понимал, перерастет ли стихийное возмущение в национальное движение. Сегодня ситуация почти зеркальная: призыв «Bloquons tout!» («Блокируем всё!»), родившийся в социальных сетях, вызывает у властей одновременно тревогу и недоумение. Рассказывает корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

Сегодня многие во Франции вспоминают протесты «желтых жилетов». На фото: полицейские возле Триумфальной арки в Париже (декабрь 2018 года)

Фото: Christian Hartmann / Reuters

Главное отличие в том, что нынешние «сентябристы» не скрывают своей политизированности. Если «желтые жилеты» начинали всего лишь с требования снизить акцизы на бензин, то вдохновитель нового протеста, 43-летний предприниматель из Морбека с крайнего севера Франции Жюльен Мариссо, сразу выдвинул целый план «France Souveraine»: отказ от ЕС, контроль народа над государственным долгом, радикальная перестройка экономики и отставка президента. В его риторике — тоска по «подлинному народу», которому мешают все эти партии и элиты.

Поначалу замысел выглядел как утопический протест диванных экономистов и любителей конспирологии. Но вскоре к нему присоединились крайне левые и «Непокорившаяся Франция» (LFI) Жан-Люка Меланшона. Участие талантливого трибуна и любителя медийных провокаций придало инициативе политический вес — и одновременно породило страхи радикализации. Префект Парижа Лоран Нуньес осторожен: речь пока идет не о массовых беспорядках, а о десятках, максимум сотнях активистов, готовых к «операциям-налетам» на стратегические объекты. В списке их приоритетов — парижские аэропорты, железнодорожные вокзалы, склады горючего.

Власти обещают жесткость. «Не допустим ни одного блокирования жизненно важных объектов»,— подчеркивает префект Парижа Нуньес.

На улицы Парижа выйдут усиленные наряды полиции и жандармерии. Министр внутренних дел Бруно Ретайо подтвердил: мобилизовано до 80 тыс. сотрудников. План — реагировать мгновенно, разгонять группы протестующих, не позволять им закрепиться, превратив, как во времена «желтых жилетов», места митингов в лагеря протеста.

Ситуацию вновь усложняет отсутствие организаторов в привычном понимании. У «сентябристов» нет профсоюзных штабов, координация ведется через Telegram и TikTok. Это значит, что прогнозировать масштаб движения невозможно. Может оказаться, что по всей Франции выйдут лишь несколько сотен людей, а может — что внезапные блокировки парализуют ключевые точки страны. Именно эта непредсказуемость делает завтрашний день похожим на первые недели «желтых жилетов».

Свежий опрос La Tribune Dimanche показывает, что 46% французов в целом симпатизируют идее «блокировок», тогда как 28% выступают против, а остальные занимают выжидательную позицию.

Именно общественное мнение и вызывает наибольшую тревогу в правительстве: симпатия может быстро перерасти в массовую мобилизацию, как это уже случалось в 2018 году. Тем более что желающие провозгласить и возглавить движение найдутся: 69% активистов «Bloquons tout!» голосовали за Жан-Люка Меланшона на президентских выборах.

Сам Жюльен Мариссо на своей странице говорит: «10 сентября — это не крайняя левая и не крайняя правая, а просто крайняя необходимость». Однако противоречие очевидно: создатели хотели мирного «народного» протеста, но подключение радикалов грозит сделать 10 сентября началом новой эскалации. Парижане, пережившие «желтых жилетов», знают, что мелкие группы протестующих могут нанести куда больший ущерб, чем многотысячные марши.

Никто не может сказать, чем закончится завтрашний день. Будет ли это мирная акция с палатками, лозунгами и шашлыками или повторение «желтых жилетов» с горящими машинами на Елисейских Полях? Власти всячески демонстрируют решимость, но за этой решимостью чувствуются сомнения и даже страх. После отставки 8 сентября правительства Франсуа Байру и перед новыми политическими спорами — назначать или не назначать, распускать или не распускать — Франции подкидывают новую идею «народной революции». И именно это делает «сентябристов» похожими на их предшественников в желтых жилетах.

Алексей Тарханов