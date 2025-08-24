«Сентябристы» разбудили Меланшона

Лидер французских крайне левых Жан-Люк Меланшон решил возглавить и повести за собой бурлящее во французском интернете «Движение 10 сентября», которое в новом учебном году готовится выйти из сети на улицу. Рассказывает корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

Призыв «Заблокируем все!» прозвучал в ответ на планы правительства Франсуа Байру. Премьер-министр настаивает на том, чтобы в 2026 году были заморожены большинство социальных программ и антиинфляционных компенсаций, рассчитывая сэкономить почти €44 млрд. В ответ на эту заморозку компьютерные бунтари призвали к ответной — «заморозить» Францию. Их намерение: не выступать на улицах, а заблокировать страну, проявить неповиновение и, почему бы и нет, устроить всеобщую забастовку.

«10 сентября 2025 года Франция уходит на карантин. В этот день мы не выйдем на улицу. Ни на работу, ни в школу, ни за покупками. В этой тишине народ возвратит себе власть»,— пишут в сетях участники движения.

Желание бунтарей «не пойти в школу» 10 сентября понятно, потому что именно осенью начнется обсуждение нового бюджета в парламенте. Простым оно не будет ни для Национальной ассамблеи, ни для правительства, ни для президента Эмманюэля Макрона. Уже сейчас велик шанс того, что против Байру объединятся (как объединились против прежнего премьер-министра Мишеля Барнье) левые с правыми. Тогда кабинет Байру не устоит, и снова начнется правительственно-парламентская чехарда.

Первоначально движение родилось в Telegram-канале «Les Essentiels — France», объединяющем граждан, недовольных правительственной политикой и не имеющих официального партийного покровительства. И до сих пор по составу участников «Движение 10 сентября» остается крайне разнородным. Оно включает как радикалов с правого и левого флангов, так и обычных, добропорядочных, умеренных граждан, недовольных экономической политикой правительства. Там есть и профсоюзные деятели (не желающие повторять ошибки времен «Желтых жилетов», когда профсоюзы остались в стороне и были отодвинуты на периферию движения), и всякого рода интернетные гуру, любители конспирологии. Как бывает в сетях, здесь нет пока ни лидеров, ни идеологов.

И разумеется, на этот копящийся социальный капитал обратили внимание политики. Раньше всех успел Жан-Люк Меланшон и его партия «Непокорившаяся Франция» (LFI). Лидер левых, который давно мечтает о «генеральной забастовке» и надеется, что это приведет к досрочным президентским выборам, поспешил заявить о полной поддержке инициативы.

В своих интервью и аккаунтах социальных сетей Меланшон подчеркивает: «10 сентября должен стать днем всеобщей забастовки! Нужно, чтобы рабочие и народ объединялись вокруг своих требований».

Почувствовав возможность «возглавить и повести», он поспешил объяснить своей аудитории, к чему им на самом деле следует стремиться. «Мы объединим Францию, собрав трудящихся вокруг их требований и народ вокруг его стремлений. Объединяйтесь вокруг общих требований. Вы создадите новую единую Францию, ту, которую другие разделили и оскорбили!» — провозгласил Меланшон. Он пообещал положить на лопатки правительство, демонстрируя готовность использовать социальный протест как рычаг давления: «23 сентября мы внесем вотум недоверия, чтобы свергнуть правительство господина Байру!» Меланшон также объявил, что группа «Непокорившейся Франции» в Европарламенте внесет вотум недоверия и против Урсулы фон дер Ляйен.

Прыжок лидера LFI на подножку нового «Движения 10 сентября», даже еще не существующего физически, показывает, как легко радикальные партии могут встраиваться в спонтанные народные инициативы. Как отмечают эксперты, Меланшон «оседлал волну» раньше других левых политиков, заставив союзников из Социалистической партии (PS) и «Зеленых» (Les Ecologistes) реагировать с опозданием. И хотя LFI заявляет, что не стремится монополизировать движение, растущая поддержка со стороны партии создает ощущение, что инициативу «сентябристов» она намерена перехватить и присвоить.

Никто еще не знает, выйдет ли что-нибудь из путанных требований «Движения 10 сентября», но Меланшон уже говорит о нем как о свершившемся факте, что заставляет и остальных относиться к интернетным волнам более серьезно. Будет ли 10 сентября действительно днем всеобщей забастовки? Даже если ничего не произойдет в реальности, это уже будет важной информацией. Станет понятнее, кто способен реально повлиять на политический курс Франции и удастся ли гражданам сохранить контроль над своей инициативой. «Сентябристы», как до них «Желтые жилеты», могут стать маркером новой французской политики. Но на сей раз на передний план выйдут не только социальные и экономические противоречия, но и борьба за интерпретацию реально существующего протеста: кто лучше присвоит общее движение и использует его в своих политических целях.

