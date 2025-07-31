Франции грозят неповиновением

Во Франции появилась очередная реинкарнация «желтых жилетов», называющих себя теперь «Мобилизацией 10 сентября». Сторонники движения призывают к полной остановке страны в ответ на жесткий бюджетный план премьера Франсуа Байру, угрожая «тотальным бойкотом» и утверждая, что «без нас они — никто». Никто при этом не понимает, а сами они — кто. Рассказывает корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Франции Франсуа Байру и президент Франции Эмманюэль Макрон

Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters Премьер-министр Франции Франсуа Байру и президент Франции Эмманюэль Макрон

Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters

Бюджет, который премьер-министр Франции Франсуа Байру должен осенью вынести на голосование в парламенте, станет для него «моментом истины» (см. «Ъ» от 16 июля). Он сам использовал это определение. Экономия — это главное, на что нацелен французский бюджет 2026 года. Байру намерен ввести так называемый белый год, в котором все государственные расходы будут заморожены вне зависимости от уровня инфляции. Это год без индексации пенсий, пособий, налоговых шкал, в котором даже — и это более всего возмутило французов — будут сокращены два праздничных дня.

Осенью программу Байру ожидает обструкция в парламенте, ему прямо грозят вотумом недоверия. Но все высокие парламентские разборки мало интересуют обычных французов, для которых благополучие семьи важнее политических программ. В ответ на план правительства, требующий жертв от сограждан, в соцсетях появился пока никак не оформленный гражданский коллектив «Мобилизация 10 сентября». Он намерен наказать правительство с помощью бойкота и гражданского неповиновения. Акция должна начаться 10 сентября и, по замыслу организаторов, продлиться до полной «смены курса».

Сторонники движения утверждают, что выражают усталость и отчаяние «обычных людей»: медсестер, учителей, матерей-одиночек, безработных, молодежи. Они выступают за «полную и неограниченную остановку страны с 10 сентября», чтобы бороться с тем, что они считают политикой «жестокой экономии». «Мы на грани»,— пишут они в соцсетях. Этим всемерным бойкотом они хотят «заставить французскую власть понять, что налогоплательщики больше не дойные коровы».

Участники движения предлагают не выходить на работу, не отправлять детей в школы, не покупать «ничего лишнего» и вообще прекратить «обслуживать систему».

Характерно, что они считают себя вне политики и вне профсоюзов.

Движение построено по горизонтальному принципу: множество Telegram-каналов по регионам, отдельные группы, посты, мемы и графические символы. Это не выступления лидеров и трибунов, а неперсонифицированный ропот, напоминающий времена Дюма и «Двадцать лет спустя» — «Слышен ветра шепот, слышен свист порой. Это Фронды ропот: Мазарини долой!». С той разницей, что эти песенки больше не распевают на перекрестках. Если раньше такие призывы можно было прочитать на стенах Парижа, теперь они встречаются во время прогулки по социальным сетям.

Все это напоминает начало «желтых жилетов», появившихся в 2018 году по недальновидности тогдашнего правительства. Французов возмутило повышение цен на автомобильное топливо, которого легко можно было избежать и тем самым не погружать страну в двухлетние уличные протесты. Сейчас заметен тот же настрой, та же горизонтальная организация и те же способы распространения информации и призывов.

Вместо подпольных сходок с поднятыми для голосования руками — диктатура лайков и дизлайков.

«Сентябристы», как когда-то «жилеты», настаивают на мирном характере своего протеста. Однако среди их предложений — блокада нефтебаз, супермаркетов, «которые пользуются пониженными социальными отчислениями и господдержкой, при этом оказывая давление на работников», обнуление счетов в крупных банках, которые они считают «соучастниками спекуляции и политики социального разрушения», а также «мирная оккупация символических мест», таких как префектуры или мэрии. Мирная оккупация — оксюморон, во Франции, как правило, быстро перерастающий в погромы и столкновения с полицией.

Главные профсоюзы CGT, CFDT, Solidaires скептически настроены по отношению к «сентябристам». Они признают законность их требований, но не одобряют предложенные методы, считая их деструктивными, непрозрачными и, главное, трудноиспользуемыми в своих целях. Точно так же, напомним, они вели себя по отношению к «желтым жилетам». Что же касается политиков, очевидный интерес к «сентябристам» проявляют крайне левые и крайне правые.

Министерство внутренних дел отслеживает активность движения, пока не вмешиваясь напрямую. Хотя официальные лица не ожидают масштабной мобилизации, ситуацию держат «на особом контроле» — учитывая уроки недавнего прошлого.

«Бойкот, неповиновение и солидарность» — как и у «желтых жилетов», у нового движения нет ни манифеста, ни программы. Только эмоции и лозунг: «Без нас они — никто». Успех или провал мобилизации 10 сентября покажет, кто стоит за этим движением и может ли такая стратегия снова привести к появлению реальной социальной силы на французских улицах.