В Иркутске перед судом предстанут медработники за подмену анализов виновника ДТП

Санитара и медбрата одной из иркутский больниц ждет суд за подмену анализов виновника смертельного ДТП. Им предъявлено обвинение в воспрепятствовании расследованию (ст. 294 УК РФ), рассказали в прокуратуре Приангарья.

Как указывается в материалах дела, 3 февраля 2024 года на 78 км федеральной трассы «Байкал» (Р-258) водитель Toyota Crown врезался в большегруз. В результате аварии два человека погибли. Виновника ДТП направили в медучреждение на освидетельствование.

Водитель Toyota Crown, который находился в состоянии наркотического опьянения, желая избежать более сурового наказания, обратился за помощью к санитару. Тот за 30 тыс. руб. подменил анализы крови и мочи водителя на «чистые» образцы, предоставленные ему медбратом. Полученные деньги медработники поделили поровну.

В прокуратуре рассказали, что в марте 2025 года виновника пьяного ДТП с двумя погибшими приговорили к восьми годам лишения свободы.

Илья Николаев