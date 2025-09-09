В ХМАО судят врача военкомата за получение взяток на сумму 4,2 млн рублей

В Нижневартовске (ХМАО-Югра) судят врача военного комиссариата за выдачу поддельных справок призывникам за деньги. Его обвиняют в получении 22 взяток на сумму 4,2 млн руб., сообщили в пресс-службе судов Югры.

Напомним, председатель медицинской комиссии местного военного комиссариата Сергей Царегородцев с 2021 по 2023 год организовал схему для уклонения от военной службы. По данным следствия, врач за деньги через посредников выдавал справки о непригодности к службе на основании поддельных диагнозов. Призывники, не имея реальных заболеваний, получали документы, освобождающие их от военной службы.

В общей сложности зафиксировано 19 эпизодов по ч. 5 ст. 290 УК РФ (взятка в особо крупном размере) и три эпизода по ч.3 ст. 290 УК РФ ( взятка в значительном размере). Врачу грозит до 15 лет тюрьмы, штраф до 100 млн руб. и пожизненное лишение должностей.

Подсудимый своей вины не признает. В суде уже допрошены три свидетеля и три фигуранта (их дела рассматриваются отдельно). Отмечается, что врач находится под запретом определенных действий, но не арестован. В суд вызваны пять новых свидетелей, что может привести к новым деталям дела.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что пятеро жителей Нижневартовска получили штрафы за дачу взяток членам военно-врачебной комиссии. Суммы штрафов варьируются от 500 тыс. до 2 млн руб.

Полина Бабинцева