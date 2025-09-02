Жителей Нижневартовска оштрафовали за взятки членам военно-врачебной комиссии

Пятерым жителям Нижневартовска (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра) суд назначил штрафы от 500 тыс. до 2 млн руб. за взятки членам военно-врачебной комиссии, сообщили в прокуратуре Югры.

Их судили по п.«б» ч. 4 ст.291 УК РФ (дача взятки должностному лицу через посредника, за совершение заведомо незаконных действий). Суд установил, что в 2021-2022 годах югорчане через посредников передавали деньги председателю и членам военно-врачебной комиссии военного комиссариата Нижневартовска и Нижневартовского района. Осужденные вартовчане хотели, чтобы их или их родственников признали негодными или ограниченно годными к прохождению военной службы по призыву.

Напомним, в апреле в суд Нижневартовска направили уголовное дело в отношении председателя медицинской комиссии местного военного комиссариата Сергея Царегородцева, обвиняемого в получении взяток на 4,2 млн руб. от призывников за признание их негодными или ограниченно годными к военной службе.

Ирина Пичурина