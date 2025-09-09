Названа предварительная причина пожара в «Крокодиловом каньоне» в Ейске

Причиной пожара в зоопарке с крокодилами в Ейске Краснодарского края, по предварительным данным, стало короткое замыкание. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру региона. Ейская межрайонная прокуратура ведет проверку.

В надзорном ведомстве ранее заявили, что при пожаре погибли 28 крокодилов и одна черепаха, о том же говорили в региональном МЧС. Однако эти сведения опровергал сам зоопарк «Крокодиловый каньон» в беседе с «Ъ—Кубань-Черноморье». Позднее МЧС уточнило, что на месте происшествия не было обнаружено тел животных.

«Полностью уничтожено здание зоопарка площадью 150 кв. м, — уточнили в прокуратуре. — Получили повреждения сооружения в дельфинарии, ряд торговых палаток». Люди не пострадали.