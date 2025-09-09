В Ейске прояснилась судьба крокодилов и черепахи в сгоревшем зоопарке

Спасатели опровергли собственные данные о гибели 28 крокодилов и одной черепахи при пожаре в зоопарке «Крокодиловый каньон» в Ейске. Пресс-служба Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю сообщает, что погибших животных на месте пожара нет.

Ранее ведомство распространило информацию о гибели животных, что в разговоре с “Ъ” не подтверждал представитель зоопарка. В ночь на 9 сентября произошло возгорание на крокодиловой ферме, от огня пострадало помещение площадью 150 кв. м.

По факту пожара Ейским межрайонным следственным отделом СК России по Краснодарскому краю организована доследственная проверка. Следователями и криминалистами СКР совместно с сотрудниками МЧС проводится осмотр места происшествия, назначена пожарно-техническая экспертиза. В ходе проверки будет дана оценка соблюдения условий содержания животных и законности их нахождения в условиях дельфинария и крокодиловой фермы, сообщает краевое следственное управление СКР.

Анна Перова, Краснодар