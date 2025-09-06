На Малой Охте планируют создать музей, посвященный памяти жертв трагедии в Беслане

На территории приходского сада Храма Успения Пресвятой Богородицы на Малоохтинском проспекте в Петербурге, где установлен памятник «Детям Беслана», планируют разместить музей, посвященный памяти жертв Бесланской трагедии. Такое поручение дал губернатор Александр Беглов.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, господин Беглов обсудил проект создания музея в телефонном разговоре с главой Республики Северная Осетия-Алания Сергеем Меняйло и встретил с его стороны полную поддержку данной инициативы.

Также губернатор Петербурга встретился с представителем Республики Северная Осетия-Алания в СЗФО Борисом Газаловым и членами осетинского землячества. Они выразили благодарность и готовность оказать содействие в строительстве музея и наполнении его экспозиции, отметили в городской администрации.

«Ъ-СПб» писал, что 3 сентября в Петербурге почтили память жертв трагедии в Беслане, случившейся 21 год назад. От рук террористов тогда погибли 334 человека, среди них 186 детей.

Андрей Цедрик